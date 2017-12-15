На дневных торгах тенге продолжил ослабление
Средневзвешенный курс доллара США составил 335,37 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 335,37 тенге за доллар при объеме торгов 115 000 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 335,33 тенге за доллар (+0,41 тенге), суммарный объем торгов – 188 300 тыс. USD (-1 100 тыс. USD).
В обменниках доллар покупают/продают по 335,7-336,9 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 395,43 тенге за евро при объеме торгов 900 тыс. евро;
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7085 тенге за рубль при объеме торгов 24 000 тыс. рублей;
В торгах приняли участие 28 банков.
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