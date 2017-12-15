Основатель zakon.kz получил почетное звание "Заслуженный деятель Казахстана"
Награду Киселеву вручил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.
Генеральный директор Первого канала Евразия, основатель портала Zakon.kz Сергей Киселев получил почетное звание "Заслуженный деятель Казахстана" ("Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"), передает Zakon.kz.
Это почётное звание присваивается видным государственным и общественным деятелям, представителям науки, культуры, искусства, производства и социальной сферы за большие заслуги перед республикой.
Награду Киселеву вручил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на торжественном мероприятии, посвященном Дню Независимости Казахстана.
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