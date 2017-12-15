Е.Бабакумаров: Книга «Эра независимости» - взгляд Елбасы на историю и будущее Казахстана

В Астане представили книгу Президента Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости». Презентация ценного исторического документа приурочена ко Дню Независимости Казахстана, передает Zakon.kz.

Особое внимание в книге уделено раскрытию этапов строительства нового Казахстана, анализу внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на сложнейшие внутренние и внешние вызовы первых десятилетий независимости, а также важности фактора политической воли на конкретных примерах.

«Это не просто книга. Это взгляд Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева на историю страны и ее будущее. Дан впечатляющий анализ событий, которые произошли за 26 лет: не только факты, но и толкование, акценты», – сказал в ходе торжественной церемонии презентации книги заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК Ержан Бабакумаров.

По словам Е. Бабакумарова, ценность закрепленных в книге знаний в том, что они даны человеком, который сам был не только участником, но и создателем истории Казахстана. Поэтому книга становится важным документом эпохи, который будет всегда востребован.

В книге ярко отражена суть казахстанской модели развития: её эволюция, основные принципы, механизмы и движущие силы. Большое место занимает рассмотрение трех волн модернизации Казахстана.

«Президент дает свое видение нашей истории и государственного строительства как три последовательные волны модернизации», - отметил Е. Бабакумаров. Благодаря Первой и Второй модернизации были успешно решены задачи демонтажа тоталитарной системы и строительства рыночной экономики, досрочного вхождения в топ-50 самых конкурентоспособных стран мира. Третья модернизация нацелена на всеобъемлющее обновление страны и её продвижение в число тридцати наиболее развитых стран мира в условиях новой глобальной реальности.

Отдельное внимание уделено принимаемым Елбасы мерам в ответ на новейшие глобальные вызовы: это антикризисный План масштабных инфраструктурных работ «Нұрлы жол», Пять институциональных реформ по укреплению государства в сложнейший период мирового кризиса – План Нации, а также курс Третьей модернизации Казахстана на новом этапе государственного строительства.

По словам выступившего, «Эра Независимости» – это книга не только о прошедших годах, она направлена в будущее: дает принципы, по которым страна может идти дальше.

«Книга содержит бесценный опыт практического госуправления и стратегического планирования. И в этом плане – это своего рода общенациональная платформа для оптимизма и уверенности в завтрашнем дне», - резюмировал Е. Бабакумаров.

Также в ходе торжественной церемонии презентации книги выступили первый заместитель Председателя Партии «Нұр Отан» М. Кул-Мухаммед, депутат Сената Парламента РК Б. Жумагулов, заместитель заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Л. Прокопенко, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК С. Кушкумбаев, председатель Правления АО «Егемен Қазақстан» Д. Кыдырали, ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Е. Сыдыков.