От BMW ничего не осталось в результате страшного ДТП на трассе Алматы-Кокпек-Коктал

Находившиеся в ней люди выжили чудом.

На 38-м км Алматы – Кокпек — Коктал произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и BMW 3-Series, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария случилась между поселком Ават и Саймайсай

Оба автомобиля двигались на восток. Как рассказали очевидцы, BMW, проехав мимо Крис-П, значительно прибавил скорость, начав одну за одной обгонять попутные машины. А водитель Toyota, ехавший впереди, стал разворачиваться через двойную сплошную, метров за 150-200 от разрыва.

Поздно заметив этот маневр, водитель немецкой иномарки нажал на тормоз и вывернул руль влево. Но столкновения избежать не удалось. Мощный удар произошел уже на встречной полосе. После чего джип несколько раз перевернулся по дороге и встал на колеса у обочины.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка BMW, их в тяжелом состоянии экстренно госпитализирвали. Также пострадал пассажир Toyota.