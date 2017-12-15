Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

От BMW ничего не осталось в результате страшного ДТП на трассе Алматы-Кокпек-Коктал

15 декабря 2017, 16:55

Находившиеся в ней люди выжили чудом.

На 38-м км Алматы – Кокпек — Коктал произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и BMW 3-Series, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария случилась между поселком Ават и Саймайсай

Оба автомобиля двигались на восток. Как рассказали очевидцы, BMW, проехав мимо Крис-П, значительно прибавил скорость, начав одну за одной обгонять попутные машины. А водитель Toyota, ехавший впереди, стал разворачиваться через двойную сплошную, метров за 150-200 от разрыва.

Поздно заметив этот маневр, водитель немецкой иномарки нажал на тормоз и вывернул руль влево. Но столкновения избежать не удалось. Мощный удар произошел уже на встречной полосе. После чего джип несколько раз перевернулся по дороге и встал на колеса у обочины.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка BMW, их в тяжелом состоянии экстренно госпитализирвали. Также пострадал пассажир Toyota.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...