Они также украли у него Айфон 6S.

В Астане две женщины избили и ограбили итальянца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

В октябре 2017 года одна из подруг посредством социальной сети представившись вымышленным именем познакомилась с гражданином Италии, с которым договорилась о встрече в торговом центре.

После знакомства подруги предложили иностранцу проехать в пивной бар, на что последний согласился.

По приезду к указанному месту они пробыли в баре до 23.00 часов и вышли на улицу с целью разъехаться по домам.

В дальнейшем, находясь на улице в безлюдном месте, подруги применили в отношении иностранца насилие, неопасное для жизни, путем нанесения ударов при помощи камня в область лица последнего, а также открыто похитили у него сотовый телефон марки «Айфон 6S».

Приговором районного суда №2 Алматинского района г.Астаны подруги признаны виновными по ст.191 ч.2 п.1,3 УК, и судом одной подруге назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, второй 3 года лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: 1obl.ru