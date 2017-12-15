Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает РИА Новости.

Его также оштрафовали на 130 миллионов рублей.

Улюкаев уже взят под стражу, приговор он дослушивает в клетке.

Защита собирается обжаловать приговор.

Прокуратура просила назначить десять лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей.

Он стал первым в современной истории России федеральным министром, осужденным за коррупцию.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский.