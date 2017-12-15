Шымкентская кондитерская фабрика выпустила более 200 тонн продукции

В этом году на предприятии началась работа по внедрению «Халал» стандартов.

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев ознакомился с работой современного производства ТОО «Рахат-Шымкент», запущенного в рамках программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы, передает пресс-служба акима ЮКО.

Директор товарищества Абдукарим Боранов рассказал главе региона о видах выпускаемой продукции и доложил о достижениях предприятия. По словам руководителя, для выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции в фабрику были инвестированы средства. На сегодня годовая производственная мощность предприятия составляет 23. тыс. тонн.

Ознакомившись с работой предприятия аким области отметил, что реализация программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы, имеет важное значение для области.

«ТОО «Рахат-Шымкент» в рамках Карты поддержки предпринимательства запустило линию по производству вафельных трубочек. Для модернизации проекта было направлено 850 млн. тенге, создано 28 рабочих мест. Начав свою работу в 2001 году, завод поставляет свою продукцию в страны СНГ, Европу, Китай и Монголию. Отечественная продукция полностью соответствует международным стандартам», - сказал Ж.Туймебаев.

Предприятие полностью оснащено новейшими установками и выпускает четыре разных продукта с более чем 30 наименованиями. За 10 месяцев текущего года благодаря новой производственной линии, кондитерская фабрика произвела более 200 тонн продукции на сумму 274,6 млн. тенге.

Фабрика активно участвует в государственных программах, направленных на поддержку предпринимателей. В 2015 году предприятие в рамках Карты индустриализации по проекту: «Расширение и модернизация производства кондитерских изделий» запустило линию по производству крекеров и вафель. В этом году началось активное освоение производственных мощностей нового производства.

Стоит отметить, что в этом году на предприятии началась работа по внедрению «Халал» стандартов.

Фото: Пресс-служба акима ЮКО