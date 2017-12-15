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На тестовом стенде ИС ЭСФ размещены обновленные тестовые сертификаты

Уважаемые пользователи тестового стенда информационной системы «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что в связи с истечением срока действия тестовых сертификатов для работы на тестовом стенде ИС ЭСФ размещены обновленные тестовые сертификаты в разделе «Тестовый стенд ИС ЭСФ».

Ссылка: http://kgd.gov.kz/ru/content/testovyy-stend-esf-1.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК приносит свои извинения за причиненные неудобства.


15 декабря 2017, 17:00
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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