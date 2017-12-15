Семья "мисс Ирак" бежала из страны из-за её селфи с "мисс Израиль"

Семья победительницы конкурса "Мисс Ирак" была вынуждена бежать из страны в США после того, как в прошлом месяце Сара Идан сделала селфи с королевой красоты из Израиля. По словам самой девушки, ей поступают угрозы, что её лишат титула и затем убьют, если она не удалит фотографию и не вернётся домой, передает Life.

Сара Идан и Адар Гандельсман сделали совместное фото на одном из этапов конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2017". "Мисс Ирак" подписала снимок: "Мира и любви от "мисс Ирак" и "мисс Израиль". "Мисс Израиль" просто отметила: "Чтобы вы знали: это "мисс Ирак", и она изумительна".

Однако нашлись и те, кому не понравился примирительный жест девушек. Дело в том, что Ирак не признаёт права Израиля на существование. Страны не поддерживают дипломатических отношений.

"Это фото не означает, что я поддерживаю израильское правительство или его политику в отношении арабских стран. Я извиняюсь перед всеми, кто расценил это как оскорбление палестинского дела — это не было моей целью", - сообщила Сара Идан.

Фото: Instagram.