Генеральный директор КПО награжден государственным орденом почета «Құрмет»

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) объявила, что в канун Дня Независимости Республики Казахстан заслуги ряда сотрудников компании были отмечены наградами разного уровня.

Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева генеральный директор КПО Ренато Мароли был награжден орденом почета «Құрмет» за заслуги в грамотном управлении Карачаганакским проектом, являющимся локомотивом социально-экономического развития Западно-Казахстанской области.

Государственную награду вручил Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов на праздничной церемонии в г. Уральске.

«Для меня является огромной честью получить государственный орден почета «Құрмет». Это высокая оценка результатов моего труда и работы всего многонационального коллектива нашей компании. Несмотря на то что, это персональная награда, она по праву является результатом плодотворной работы всех сотрудников КПО», - отметил Ренато Мароли.

Медалью “Ерен еңбегі үшiн” (“За трудовое отличие”) был также награждён управляющий директор по развитию местного бизнеса Бейбит Сабиров.

«Сегодня на долю Карачаганака приходится 49% всего газа и 16% всего жидкого углеводородного сырья, добываемого в Республике Казахстан. С момента подписания ОСРП в разработку месторождения было инвестировано свыше $22 млрд., в то время как в бюджет Республики было выплачено порядка $26 млрд. в виде налогов и прибыли от участия в проекте. Работая в тесном сотрудничестве с Акиматом Западно-Казахстанской области и Полномочным органом ТОО “PSA”, КПО успешно внедряет самые современные технологии, позволяющие добиться существенного роста добычи и, соответственно, дополнительных поступлений в бюджет государства”, - добавил Ренато Мароли.

В этот же день, в честь 20-летия подписания Окончательного соглашения о разделе продукции по Карачаганакскому проекту, за особый вклад и трудовые заслуги, группа работников КПО была также награждена медалями Министерства энергетики Республики Казахстан «Мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін», медалями «Еңбек ардагері», медалями Ассоциации «KAZENERGY», нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства энергетики Республики Казахстан.