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Алматинского таксиста зарезали карманным ножом и выставили его машину на продажу

15 декабря 2017, 17:18

Тело погибшего вывезли в область.

12 декабря в Енбекшиказахском районе близ села Амангелды местные жители обнаружили мужчину с признаками насильственной смерти. На его теле медики насчитали несколько ножевых ранений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Полиция установила личность потерпевшего, оказавшегося 28-летним жителем Алматы. Он занимался частным извозом на своей автомашине Volkswagen Golf. К уголовному расследованию, начатому по факту убийства, подключили оперативников областной криминальной полиции, при содействии которых подозреваемые были установлены и задержаны через двое суток.

«Подозреваемые были задержаны во время ужина в одном из талдыкорганских кафе. Это двое жителей Кербулакского района, привлекавшиеся ранее к уголовной ответственности - один за разбой, другой за мошенничество. По их показаниям, убийство таксиста совершено в Алматы, после чего тело потерпевшего с целью его сокрытия было вывезено на территорию области. Карманный нож, ставший орудием преступления, изъят и приобщен к материалам уголовного дела», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Полиция также обнаружила угнанный Volkswagen, выставленный, как оказалось, на продажу через интернет-ресурсы. Задержанные помещены под стражу. Расследование проводится по ст.99 УК РК «Убийство».

фото: Sputnik Кыргызстан


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