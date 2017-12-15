Аким Алматы поздравил горожан с Днем независимости Казахстана

Сегодня во Дворце Республики состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия в соответствии с Указом главы государства алматинцам, внесшим весомый вклад в развитие страны были вручены государственные награды.

В своем выступлении аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что благодаря мудрой политике и смелым решениям главы государства Казахстан все эти годы идет по пути развития и прогресса. Время доказало правильность принципа Елбасы «Сначала экономика, потом политика», который дал мощный импульс развитию нашей страны.

«За годы Независимости экономика Казахстана выросла в 20 раз. Построено и отремонтировано 10 тыс. км дорог, сдано в эксплуатацию 120 млн. кв. метров жилья, получили квартиры более 1 млн. семей. За 15 лет средняя зарплата и пенсии выросли в 10 раз. В настоящее время наша главная цель вхождение в 30-ку наиболее развитых стран мира. Основой для этого является политическая, экономическая и духовная модернизация, проводимая Главой государства. В век глобализации программа Елбасы «Рухани жаңғыру» сохранит самобытность нашего народа, наши ценности и наследие, будет способствовать укреплению нашей Независимости», - сказал Б.Байбек.

Аким Алматы подчеркнул, что государственные программы, инициированные Елбасы дали мощный импульс развитию региональной экономики, занятости. Только в этом году в Алматы обеспечены работой 20 тыс. человек, а при реконструкции улиц и скверов города еще 43 тыс. человек.

«Программа «Нұрлы жол» соединила регионы страны магистральными дорогами, способствовала повышению деловой активности граждан, повысила инвестиционную привлекательность регионов. В свою очередь программа «Нұрлы жер» дала возможность гражданам получить льготное жилье. В городе строится более 14 тысячи квартир, из них только в этом году сдано 5880 квартир. По сравнению 2016 годом это больше в 3 раза. Благодаря этим программам открываются новые рабочие места, повышаются доходы граждан, обеспечиваются дополнительные налоги», - отметил Б.Байбек.

Аким Алматы рассказал, что по итогам международных исследований, флагманами мировой экономики к 2030 году станут страны Юго-Восточной Азии, прежде всего Китай и Индия. Таким образом, центр мировой экономики смещается на Восток. В свою очередь Алматы имеет конкурентоспособный, глобальный рынок, является одним из развитых городов Центральной Азии, куда уже сегодня привлечены инвестиции из Южной Кореи, Японии, Китая. Это говорит о том, что Алматы, как Сингапур и Гонконг, имеет большой инвестиционный потенциал.

«Сегодня Алматы – это деловой центр, удобный город для ведения бизнеса, региональный магнит в Центральной Азии. По поручению Главы государства для решения проблем перегруженности автомобильного движения начнется стройка БАКАДа на сумму более 500 миллиардов тенге. Этот проект дает возможность соединить Алматы с магистральными дорогами Западная Европа - Западный Китай. Тем самым Алматы, будучи городом с тысячелетней историей, возродит свой статус торгового центра на Великом Шелковом пути», - добавил глава города.

В ходе торжественного собрания алматинцам, внесшим весомый вклад в развитие страны, были вручены государственные награды. В соответствии с Указом главы государства в этом году высокими государственными наградами были удостоены более 70 алматинцев. Среди награжденных, треть представители социальной сферы – образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты. Пятая часть – это представители бизнеса и промышленности, 18% – государственные служащие и 15% – строители. Высоких наград удостоены также представители гражданского общества и средств массовой информации.

Так, орденом «Парасат» награждена первая исполнительница Гимна Республики Казахстан Сара Тыныштығұлова. Орденом «Достық» II степени награжден государственный и общественный деятель, президент Университета средней Азии Әлиев Жұматай.

Орденом «Құрмет» награждены основатель общественного движения «Я Алматинец» Константин Авершин, художник Амандос Ақанаев, певица Мадина Садвакасова, заведующий поликлиническим объединением АО «Центральная клиническая больница» Сергей Шиллер.

Орденом «Еңбек Данқы» ІІІ степени награждена тестовод цеха бараночных и хлебобулочных изделий ТОО «Хлебобараночный комбинат «Ақсай» Рушангуль Гаитова, электролизник водных растворов электролизного цеха ТОО «Кастинг» Александр Зейбель.

Звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоили арт-директору академии красоты «Сымбат» Балнұр Асановой. Почетную грамоту Республики Казахстан вручили учителю химии лицея №134, педагогу с 30-летним стажем Ирине Нестеренко.

Фото: Today.kz