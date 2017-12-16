16 декабря народ Казахстана отмечает главный национальный праздник - День Независимости. Портал Zakon.kz решил узнать, что казахстанцы думают о Дне Независимости и как будут отмечать этот праздник.

Врач Валентина

День Независимости - это праздник благополучия всех казахстанцев. В этом году у нас целых четыре выходных дня, чтобы отметить, встретиться с друзьями и повидаться с близкими. Я как врач желаю всем, прежде всего, здоровья, счастья и мирного неба над головой.

Студент Казыбек

16 декабря - День Независимости Республики Казахстан! В этом году мы отметим 26-летие. Благодаря совместной работе и общему вкладу в процветание - мы независимое, процветающее и стабильное государство. Желаю всем самого хорошего, процветания, мира и взаимопонимания.

Кинолог Алиса

День Независимости - это не просто праздник, это символ свободы нашего государства. У нашего народа богатая история, и с 16 декабря 1991 года наш народ продолжил свою великую историю уже в качестве независимого государства. Мы растем, процветаем, и улучшаемся год от года. Желаю всем быть независимыми, сильными и дружными, как наш Казахстан.

Предприниматель Бахытжан

Что я могу сказать о Дне Независимости? Хороший праздник всегда отмечаем, накрываем дастархан. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в работе и, самое главное, мира и долгих лет жизни нашим родителям.

Видеооператор Сергей

День Независимости - прекрасный государственный праздник. Я рад тому, что наше государство самостоятельное, мирное и процветающее. Что бы ни говорили, самое главное - это мирное небо над головой. То единство и свобода, которая у нас есть, это настоящее богатство и мы должны это ценить. Еще должны ценить нашего президента, потому что нам с ним очень повезло.

Охранник Оралжан Рамазан

День Независимости - это главный национальный праздник Казахстана. 26 лет назад наша страна стала независимой, и за этот период достигла хороших высот. Я каждый день прошу Всевышнего, чтобы он сохранил мир в нашем государстве, чтобы не было бед и болезней, чтобы люди были счастливы. Каждый год 16 декабря мы собираемся всей семьей, отмечаем праздник, готовим бешбармак.

Электромеханик Александр Васильевич

Я праздники, кроме Нового года, вообще не отмечаю. Знаю, что 16 декабря было народное восстание, а после, через пять лет, Казахстан провозгласил свою независимость. Всем казахстанцам желаю самого главного – мира.

Студент Ахат

Я не из Казахстана, к сожалению, историю независимости страны не знаю. Но знаю, что праздник отмечают 16 декабря. Желаю благополучия и процветания вашей стране!

Дед Мороз

16 декабря - это день Независимости Казахстана, это тот день, благодаря которому мы сегодня свободное, мирное и сильное государство. Желаю всем казахстанцам сохранить независимость, жить под мирным небом в окружении добрых людей. Также я, как Дед Мороз, хочу поздравить всех с наступающим Новым 2018 годом, пожелать всем здоровья, счастья, любви и новых свершений!

«Мисс Алматы 2017» Сабина Азимбаева