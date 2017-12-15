Сенаторам вручили государственные награды ко Дню Независимости

Токаев поблагодарил сенаторов и сотрудников аппарата палаты за их вклад в законодательное обеспечение стратегических программ президента.

В Сенате Парламента состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу сената.

Открывая заседание, председатель сената Касым-Жомарт Токаев напомнил слова Главы государства Н.А. Назарбаева о том, что Независимость – это наше главное богатство.

«Благодаря дальновидной политике Президента наша страна за годы Независимости достигла небывалых высот, преодолев большие преграды. Мы стали единой сплоченной страной, которую признал весь мир», - подчеркнул Спикер Сената.

В выступлении было отмечено, что диверсификация экономики, устойчивый рост, руководство в международной политике принципами дружбы и взаимного сотрудничества, приоритет во внешней политике гражданских ценностей стали важными составляющими нашего развития.

«Наряду с экономическим развитием ясно вырисовывается необходимость духовного обновления общества. Известно, что духовно сильный народ покорит любую высоту», - сказал К. Токаев.

Руководитель верхней палаты парламента поблагодарил сенаторов и сотрудников аппарата палаты за их вклад в законодательное обеспечение стратегических программ президента, направленных на укрепление Независимости и поступательное развитие страны.

Спикер сената вручил награды депутатам верхней палаты за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Орденом «Парасат» награждены сенаторы Серик Бектурганов, Бекмырза Еламанов, Сергей Плотников; орденом «Достык» II степени – Муратбек Жолдасбаев; орденом «Құрмет» – Нурлан Кылышбаев.

Решением Межпарламентской Ассамблеи СНГ орденом «Содружество» награждена сенатор Дарига Назарбаева, медалью Межпарламентской Ассамблеи СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества» – Рашит Акимов, Мурат Бактиярулы, Бекмырза Еламанов, Дулат Куставлетов, Ольга Перепечина, Марат Тагимов.

Почетной грамотой МПА СНГ отмечена деятельность депутатов Али Бектаева, Серика Бектурганова, Муратбая Жолдасбаева, Дархана Калетаева, Георгия Кима, Нурлана Кылышбаева.

Награды также были вручены ряду сотрудников аппарата Сената Парламента.

Фото пресс-служба Сената Парламента РК