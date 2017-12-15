Байбек рассказал, что даст «Цифровой Казахстан» простым людям

В ходе торжественного собрания, посвященного Дню независимости Республики Казахстан, аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал, что в соответствии с поручением главы государства по созданию «Цифрового Казахстана» в настоящее время ведется активная работа над созданием инновационного города Smart Almaty, сообщает Zakon.kz.

«Внедрение современных технологий в таких сферах, как здравоохранение, образование, бизнес, транспорт позволит гражданам получать государственные услуги через интернет, исключит очереди. Кроме того, упрощение процесса оказания государственных услуг, их прозрачность, исключение человеческого фактора направлено на искоренение коррупции», - сказал Бауыржан Байбек.

Аким Алматы отметил, что сегодня сотрудники полиции и служебные автомобили уже оснащены видеорегистраторами и GPS. Если полицейские покинут свой маршрут патрулирования или отключат видеорегистратор, они будут уволены. Кроме того, полицейские начали заполнять электронную копию протокола об административных правонарушениях. Это предотвратит коррупцию и позволит оплачивать штрафы на месте. Дорожные полицейские уже получили более 200 планшетов, а в следующем году они будут оснащены планшетами на 100%.

Он также добавил, что по принципу одного окна в городе начала свою работу общественная приемная «Open Almaty», удостоенная второго места как инновационный проект по оказанию услуг населению в Юго-Восточной Европе. У горожан появилась возможность получать услугу в одном месте без посещения каждого учреждения. Общественная приемная для удобства населения расположена в центре города - в здании «Almaty Towers», где теперь находятся сотрудники всех районных акиматов, пяти ключевых управлений, шести центральных государственных органов, представители НПП «Атамекен» и медиаторы. Жалобы принимаются и в режиме онлайн через Интернет. За 3 месяца работы Центра поступило порядка 4 тыс. обращений.

Аким Алматы также рассказал, что по результатам международных исследований в ближайшем будущем мировая экономика будет основываться на абсолютно новых тенденциях. Снизится спрос на традиционные покупки, наличные деньги и ручной труд. Все торговые услуги будут предоставляться в электронном виде.

«Сегодня система электронной коммерции широко используется в городе. Например, по республике объем зарубежных посылок, проходящих через Казпочту, составляет свыше 10 млн, из них 40% приходится на город Алматы. В целом, уже сегодня алматинцы активно пользуются цифровыми технологиями. 25% пользователей портала электронного правительства - жители Алматы. 30% платежных карт страны зарегистрированы в городе, 54% всех безналичных платежей производится в Алматы», - сказал Бауыржан Байбек.

Фото: BNews.kz