Болат Жамишев избран президентом Федерации конькобежцев

Болат Жамишев избран новым президентом Национальной Федерации конькобежцев Казахстана. Решение о назначении было принято единогласно, на собрания учредителей в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на skating.kz.

С 2012 года Болат Жамишев занимает пост почетного президента НФК. В данном статусе активно работал над популяризацией конькобежного спорта в регионах, взаимодействовал с местными исполнительными органами и спонсорами в вопросах развития объектов инфраструктуры и приобретения инвентаря для спортивных школ. Также, в качестве спортсмена, принимал участие в соревнованиях по конькобежному спорту в категории мастерс.

Помимо нового руководителя был избран вице-президент — заместитель министра культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков.

В планах федерации на ближайшее время — проведение в Казахстане кубков мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

Среди долгосрочных задач — увеличение массовости. В первую очередь за счет шорт-трека и фигурного катания, так как инфраструктура для этих видов наиболее доступна в регионах. В конькобежном спорте прогресса планируется достигнуть за счет объединения усилий с другими видами спорта. В первую очередь с велосипедистами и роликобежцами. Не исключено, что в ближайшее время роликобежный спорт станет четвертым видом для федерации.

Напомним, что Национальная федерация конькобежцев Казахстана создана в 2011 году и курирует три олимпийских вида: фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт. Василий Крылов, возглавлявший федерацию конькобежцев с 2012 года, решением общего собрания займет должность почетного президента.