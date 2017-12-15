В Бишкеке солдат Сил воздушной обороны застрелился на посту
Причины происшествия устанавливаются
Солдат Сил воздушной обороны застрелился из автомата Калашникова. Об этом редакции Kаktus.media сообщили в Генштабе Вооруженных сил Кыргызстана.
Как уточняется, трагедия произошла в войсковой части зенитно-ракетной бригады сегодня, 15 декабря, примерно в 14.00 при несении службы часовым поста. Солдату было 22 года.
По данному факту назначено служебное расследование, причины происшествия устанавливаются. Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона проводится проверка по факту случившегося.
Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков.
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