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В Бишкеке солдат Сил воздушной обороны застрелился на посту

15 декабря 2017, 17:44

Причины происшествия устанавливаются

Солдат Сил воздушной обороны застрелился из автомата Калашникова. Об этом редакции Kаktus.media сообщили в Генштабе Вооруженных сил Кыргызстана.

Как уточняется, трагедия произошла в войсковой части зенитно-ракетной бригады сегодня, 15 декабря, примерно в 14.00 при несении службы часовым поста. Солдату было 22 года.

По данному факту назначено служебное расследование, причины происшествия устанавливаются. Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона проводится проверка по факту случившегося.

Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков.


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