Президент наградил алматинского пожарного

За проявленное мужество и профессионализм при спасении 3-летнего ребенка командир отделения пожарной части № 6 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Алматы КЧС МВД РК старшина гражданской защиты Рахимов Саят удостоен государственной награды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

13 июля этого года в 12.46 час. на пульт связи Пожарной части № 6 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме № 16 Д в мкр. Коктем-1. Прибыв на место вызова пожарные увидели, что из окна 4 этажа идет дым и слышны крики о помощи.

«В таких случаях все усилия первых прибывших сосредотачиваются на спасении людей. Использование автолестницы пришлось исключить - двор многоэтажки был загроможден машинами. Тогда старшиной гражданской защиты Рахимовым С. было принято решение применить приставную трехколенную и ручную штурмовую лестницы одновременно. Это значит, что до третьего этажа старшина взбирался по выдвижной лестнице, поднимая с собой штурмовую лестницу с крюком, для ее навески на подоконник 4-го этажа. Далее, самое сложное - без страховки спустить неподготовленного человека по подвешенной к подоконнику узкой лестнице, выполнить переход на выдвижную и потом уже на землю. Проведение такого способа спасения требует от бойца не только выучки, но и присутствия духа», - рассказали в ДЧС.

Указом Главы государства № 594 от 5 декабря 2017 года за проявленный героизм и в связи с празднованием Дня Независисмости Республики Казахстан Рахимов Саят был награжден медалью «Ерлігі үшін».