Болельщики встретились с игроками ХК «Барыс»

Многие автолюбители Астаны, приобретающие топливо на АЗС «КазМунайГаз» в центре старого города, на проспекте Республики, давно обратили внимание на кардинальное изменение ее внешнего вида и интерьера. При оплате у кассы невольно бросаются в глаза портреты лучших игроков хоккейного клуба «Барыс», а во время заправки обращает на себя внимание техническая часть топливораздаточных аппаратов, оформленная в цветах «Барыса» — синем, бирюзовом и белом и командной символикой «снежным барсом».

15 декабря на АЗС № Z-15 состоялась необычная встреча, которую для поклонников ХК «Барыс» организовало ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері". В гости к ним пришли представители ледовой дружины Кевин Даллмэн, Хенрик Карлссон и Константин Пушкарев. Накануне встречи в социальных сетях состоялся конкурс, победители которого смогли получить личные автографы хоккеистов.

Спортсмены искренне поздравили астанчан с приближающимся Днем Независимости Республики Казахстан, пожелали мира и согласия, счастья и благополучия семьям. В свою очередь, болельщики пожелали команде новых ярких побед, виртуозной игры и неповторимых голов.

- Это замечательно организованное мероприятие, которое собрало десятки людей, не только поклонников «Барыса», но и просто автолюбителей, приехавших на заправку, - еле сдерживая нахлынувшие эмоции, сказал клиент АЗС Кайрат. - Мастера шайбы, которых мы привыкли видеть в игре, надели спецодежду, и как настоящие заправщики заливали топливо в машины. Незабываемое зрелище, особенно для поклонников хоккейного клуба. Большое спасибо!