Пострадавшие в ДТП на трассе Алматы-Бишкек выписаны из больницы

Восемь пострадавших на трассе Алматы - Бишкек, которые попали в больницу с серьезными травмами, выписаны из больницы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на врачей Центральной районной больницы Жамбылской области.

«В течение месяца практически все пациенты, которых доставили в нашу больницу, направлены домой. Их здоровью ничего не угрожает. Недавно выписали 28-летнюю девушку, которая попала к нам с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой шейного позвонка и ушибом грудной клетки. Она была в реанимации. Два пациента по своему желанию перевелись в город Алматы», - сообщила исполняющий обязанности главного врача Центральной районной больницы Жамбылской области Ботагоз Медетбекова.

По словам врача, всего после ДТП на машине скорой помощи в больницу Жамбылской ЦРБ доставили 28 пассажиров автобуса. Восемь из них получили серьезные травмы. 17 пострадавших получили первую помощь, их отпустили домой. Кроме того, в больнице скончался 22 - летний молодой человек.

Ранее сообщалось о двух погибших, которые погибли на месте аварии.

Напомним, 4 декабря в Алматинской области близ села Узынагаш произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В аварии погибли два человека. По информации ДВД Алматинской области, автобус, в салоне которого находилось 43 человека, направлялся из Шымкента в Алматы. По предварительной версии, 41-летний водитель автобуса допустил опрокидывание, не справившись с управлением. В отношении водителя заведено уголовное дело за «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».