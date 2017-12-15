В Жамбылской области на высоком уровне отметили День Независимости

Сегодня в Жамбылской области на высоком уровне отметили 26-летие Независимости Республики Казахстан.

В преддверии празднования аким области Карим Кокрекбаев торжественно вручил 80-ти семьям жамбылцев ключи от квартир в массиве «Арай-2» города Тараз, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

Аким области в своей поздравительной речи акцентировал внимание на том, что в текущем году полностью выполнен план по строительству 319,6 тысяч квадратных метров жилья. В рамках государственной программы развития инфраструктуры «Нурлы Жол» за последние три года в массиве «Арай» города Тараз сданы в эксплуатацию 15 многоквартирных домов на общую сумму 8,5 млрд. тенге с общей площадью 85,5 квадратных метров.

- Сегодня сдается 80-квартирный дом . В этой связи я хотел бы от имени общественности поблагодарить компанию ТОО «Агроспецстрой» за качественно проведенные строительные работы, - добавил глава региона.

Многоквартирный дом построен в рамках реализации госпрограммы «Нурлы жол». Долгожданные квартиры получили лица, состоящие в очереди на получения социального жилья.

Также в рамках празднования Дня Независимости был торжественно открыт Центр правоохранительных услуг.

Теперь жители города будут получать все необходимые правовые услуги в соответствующем здании по улице Койгельды, 190. В нём будут работать сотрудники надзорного органа, адвокаты, медиаторы, представители службы пробации.

Приветствуя собравшихся, глава региона отметил, что открытие Центра продиктовано реализацией 100-го шага Плана нации в части интеграции правовых услуг в одном месте.

Этот современный центр полностью оснащен инженерно-техническим оборудованием, системой электронной очереди, залом ожидания и другой необходимой инфраструктурой. Для этой цели из местного бюджета было выделено 49,8 млн. тенге. Следует отметить, что основной задачей Центра является оперативное разрешение жалоб, повышение уровня доверия граждан к правоохранительным и государственным органам, устранение административных барьеров и бюрократии.

Кроме того, в ЦКЗ «Баласағұн» областного центра состоялось торжественное собрание.

Глава региона поздравил жамбылцев с главным государственным праздником нашей страны и отметил, что каждым годом он становится все более величественным и значительным как символ единства и сплоченности казахстанцев, символ мира и согласия в обществе.

Он акцентировал внимание на том, что за годы независимости валовой региональный продукт области вырос в номинальном выражении 110 раз. В область привлечено около 2-х триллионов тенге инвестиций. В рамках Программы индустриализации реализовано 55 значимых проектов на общую сумму 162 млрд. тенге. Создано свыше 6 тысяч 300 новых рабочих мест. Динамично развивается агропромышленный комплекс области, увеличиваются объёмы промышленного производства, строятся объекты социально-культурной сферы. Кардинально улучшилось качество жизни жамбылцев.

Далее состоялась церемония вручения госнаград жителям региона, за заслуги перед государством, активную общественную деятельность, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Завершилось торжественное мероприятие большим праздничным концертом.