Поправки по вопросам СМИ рассмотрели сенаторы

На расширенном заседании Комитета по социально-культурному развитию и науке сенаторы рассмотрели в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Законопроект направлен на правовое регулирование общественных отношений в области средств массовой информации, телерадиовещания, информатизации и связи, информационной безопасности.

В частности, документ предусматривает внесение поправок в Бюджетный, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Предпринимательский кодексы, кодексы об административных правонарушениях и «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также в законы «О средствах массовой информации», «О телерадиовещании», «Об информатизации», «О связи», «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», «О почте», «О рекламе», «Об образовании», «О персональных данных и их защите» и другие.

В Кодекс «Об административных правонарушениях» предлагается внести ряд изменений, в том числе в части смягчения административного взыскания для тех изданий, которые впервые нарушили порядок объявления выходных данных.

Вводится ограничение на использование персональных и биометрических данных, иной информации, позволяющей установить личность несовершеннолетнего ребенка, без согласия самого ребенка или его законных представителей. Также предлагается внести требование о предоставлении в общеобразовательных учреждениях Интернета, адаптированного к возрасту детей.

В законе «О средствах массовой информации» упорядочивается процесс предоставления информации СМИ по их устным и письменным запросам, впервые законодательно определяются статус и функции уполномоченных лиц или подразделений, осуществляющих работу со СМИ.

Поправки в закон «О телерадиовещании» расширяют возможности использования права на доступ к информации лицам с ограниченными возможностями через применение субтитрования или сурдоперевода, а также предлагается законодательно закрепить распределение рекламы на государственном языке.

Изменения в закон «О связи» в части разрешения на совместное использование радиочастот операторами связи позволит повысить качество сотовой связи и расширить охват территории страны.

Законопроект передан на рассмотрение палаты.