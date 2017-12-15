На пр.Аль-Фараби в Алматы сгорела машина

В Алматы на пр.Аль-Фараби в районе пересечения с ул.Розыбакиева сгорела машина Volkswagen Passat CC, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал автовладелец, в районе пересечения с ул.Розыбакиева у него начались неполадки с машиной, из глушителя повалил дым. Водитель припарковался, заглушил авто, закрыл его и уехал.

Позже проезжавшие мимо в сопровождении сотрудники полиции, увидев задымившийся автомобиль, вызвали пожарных. Те приехали и потушили авто. А сотрудники дорпола позвонили хозяину Volkswagen, чтобы сообщить, что машина сгорела.

Причину возгорания, начавшегося с моторного отсека, установят дознаватели.