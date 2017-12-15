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Осужденного по «делу Алиби» Жамалиева перевели в колонию-поселение

15 декабря 2017, 18:09

Это пенитенциарное учреждение считается минимально безопасным.

Судебной коллегией по уголовным делам Алматинского областного суда рассмотрен частный протест прокурора об отмене постановления Капшагайского городского суда о переводе осужденного К.Жамалиева в учреждение минимальной безопасности. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что постановлением городского суда от 10 ноября 2017 года К.Жамалиев переведен в учреждение минимальной безопасности на оставшийся срок 4 года 4 месяца 28 суток. Однако, данное постановление опротестовано прокурором прокуратуры Алматинской области.

Постановлением судебной коллегии частный протест прокурора оставлен без удовлетворения.

Напомним, 46-летний экс-бизнесмен Кайрат Жамалиев был осужден на тринадцать лет с конфискацией имущества. Он обвинен по трём статьям уголовного кодекса в связи с избиением Алиби Жумагулова.
Фото: time.kz

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