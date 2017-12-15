Осужденного по «делу Алиби» Жамалиева перевели в колонию-поселение

Судебной коллегией по уголовным делам Алматинского областного суда рассмотрен частный протест прокурора об отмене постановления Капшагайского городского суда о переводе осужденного К.Жамалиева в учреждение минимальной безопасности. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что постановлением городского суда от 10 ноября 2017 года К.Жамалиев переведен в учреждение минимальной безопасности на оставшийся срок 4 года 4 месяца 28 суток. Однако, данное постановление опротестовано прокурором прокуратуры Алматинской области.

Постановлением судебной коллегии частный протест прокурора оставлен без удовлетворения.