В МВД прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Независимости Республики Казахстан

В Министерстве внутренних дел прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Независимости Республики Казахстан с участием Министра Калмуханбета Касымова, руководства министерства, личного состава и ветеранов органов внутренних дел, а также ряда первых руководителей МВД и их заместителей за период становления и развития казахстанской полиции.

К. Касымов отметил, что благодаря политике нашего Президента Казахстан состоялся как полноправный, ответственный и уважаемый член мирового сообщества, стал конкурентоспособным государством с развитой экономикой. И для дальнейшего развития ключевым условием является обеспечение надежного правопорядка и безопасности, стабильности и эффективной защиты конституционных прав граждан. Поэтому в становлении независимого суверенного Казахстана большая роль принадлежит и органам внутренних дел. За эти годы система МВД постоянно развивалась и совершенствовалась. Личный состав с достоинством выдержал все экзамены на зрелость. Органы внутренних дел были и остаются «стержнем» государственной власти в стране.

За годы независимости за образцовое исполнение служебного долга, мужество и отвагу 1246 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии удостоены государственных наград, из них 108 - посмертно. Двоим - капитану полиции Газизу Байтасову «посмертно» и полковнику Кайрату Умбетову - присвоено высокое звание «Халық қаһарманы». К сожалению, за этот период при исполнении служебных обязанностей погибли 946 сотрудников и 2353 получили ранения.

На торжественном мероприятии Калмуханбет Касымов наградил и выразил признательность за бескорыстный труд первым руководителям министерства за годы Независимости Кайырбеку Сулейменову, Болату Искакову и бывшим заместителям министра Василию Симачеву, Ивану Отто, Николаю Власову, Кожамурату Ускимбаеву. Все они были награждены Указом Главы государства орденом «Құрмет», ветеран ОВД Кемел Жумашев награжден орденом «Парасат».

Также за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в обеспечении законности и правопорядка к Дню Независимости награждены ряд сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Национальной гвардии и ветераны. Министр вручил награжденным Указом Главы Государства ордена «Айбын» ІІ степени, «Даңқ» І степени и медаль «Ерлігі үшін».

Ведомственными наградами и грамотами награждено 828 сотрудников органов внутренних дел.

По завершению торжественной части состоялся праздничный концерт подготовленный Культурным центром МВД и ансамблем песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан.

Пресс-служба МВД Республики Казахстан