75-летнего жителя Абая подозревают в убийстве молодой снохи

Тело молодой женщины было обнаружено в одном из частных домов.

В поселке Абай Карасайского района Алматинского области 15 декабря обнаружили тело молодой женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz. В убийстве подозревают ее 75-летнего свекра, рассказали в пресс-службе ДВД Алматинской области.

По предварительной версии, женщина скончалась от множества ножевых ранений, нанесенных во время пьяного застолья.

«По подозрению в убийстве на месте происшествия был задержан 75-летний пенсионер. В настоящее время по данному факту согласно ст. 99 УК РК начато уголовное расследование, на время которого подозреваемый водворен под стражу», - сообщили в областной полиции.

В своих показаниях подозреваемый сослался на алкоголь, во время распития которого возникла ссора между ним и снохой, переросшая в убийство женщины.

Полицейские отметили, что у погибшей осталась взрослая дочь.

Фото с сайта trud.ru