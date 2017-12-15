В Сенате обсудили проект Кодекса о недрах
На расширенном заседании был рассмотрен проект Кодекса РК.
На расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента рассмотрен в первом чтении проект Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Целью принятия проекта Кодекса является внедрение международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых, упрощенного метода заключения контрактов на недропользование, систематизация норм законодательства в сфере недропользования для повышения инвестиционной привлекательности отрасли.
Концепция проекта Кодекса предусматривает:
- упрощение порядка предоставления права недропользования в сфере твердых полезных ископаемых путем лицензирования, уточнение норм по разрешительным процедурам при подаче заявки на получение лицензии на разведку и добычу;
- приоритетность экологической и промышленной безопасности при проведении операций по недропользованию;
- стимулирование инвестиций в сектор переработки твердых полезных ископаемых;
- передача вопросов регулирования добычи подземных вод в ведение водного законодательства;
- обеспечение стабильности условий недропользования путем установления соответствующих положений в нормах, регламентирующих содержание лицензий и контрактов, установление ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных лицензией и контрактом на недропользование;
- определение объектов, связанных с правом недропользования, а также случаев, не требующих получения разрешения компетентного органа на передачу права недропользования и объектов, связанных с ним;
- использование понятия «общераспространенные полезные ископаемые» взамен термина «базовые строительные материалы», а также уточнение их перечня;
- рассмотрение вопросов местного содержания в операциях по недропользованию и других вопросов.
Также был рассмотрен в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования».
Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 16 законодательных актов, в том числе в 6 кодексов и 10 законов Республики Казахстан.
Законопроекты переданы на обсуждение Палаты.
Фото пресс-службы Сената Парламента РК
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