Опубликован полный список лауреатов госстипендии в области культуры
Нурсултан Назарбаев подписал указ о присуждении государственных стипендий в области культуры.
Президент Казахстана подписал указ о присуждении государственных стипендий Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры в 2017 году. Об этом Zakon.kz сообщает со ссылкой на Акорду.
Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры в 2017 году.
Деятели литературы
Абдиков Толен - 1942 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии
Айткожина Марфуга - 1936 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии
Ахметова Кулаш - 1946 года рождения, поэтесса, кавалер ордена «Құрмет»
Ашимов Аким (Аким Тарази) - 1933 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии
Аширов Ахметжан - 1938 года рождения, писатель-драматург, кавалер ордена «Құрмет»
Байгут Мархабат - 1945 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»
Бахтыгереева Акуштап - 1944 года рождения, поэтесса, заслуженный деятель Казахстана
Бодаубай Болат - 1940 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана
Будешулы Жаркен - 1944 года рождения, поэт
Гаркавец Александр - 1947 года рождения, ученый-тюрколог, общественный деятель
Досанов Сабит - 1940 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии
Дуйсенов Жамбыл - 2004 года рождения, поэт
Елеукенов Шерияздан -1929 года рождения, критик, лауреат Государственной премии
Жолдасбеков Мырзатай - 1937 года рождения, государственный и общественный деятель
Идрисов Абильфаиз - 1930 года рождения, писатель
Исабаев Нуртас - 1954 года рождения, поэт
Кыдырханулы Уакап - 1932 года рождения, писатель
Муртаза Шерхан - 1932 года рождения, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии
Мырзахметов Мекемтас - 1930 года рождения, литературовед, ученый, лауреат Государственной премии
Ниязбек Рапильбек - 1943 года рождения, поэт, заслуженный деятель Республики Казахстан
Нурмагамбетов Тынымбай - 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена «Құрмет»
Нурпеисов Абдижамил - 1924 года рождения, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии СССР
Оразбаев Иранбек - 1947 года рождения, поэт, лауреат Государственной премии
Оспан Сейфолла - 1938 года рождения, писатель, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
Рамазан Думан - 1967 года рождения, писатель
Раш Мынбай - 1930 года рождения, писатель
Салгараулы Қойшыгара - 1939 года рождения, писатель, ученый, лауреат Государственной премии
Сараев Анес -1937 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии
Сулейменов Олжас -1936 года рождения, поэт, лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации
Чернова Надежда - 1947 года рождения, поэтесса
Деятели искусства
Абдулина Айша - 1916 года рождения, народная артистка Казахстана
Абильгазина Айнура - 1986 года рождения, солистка балета
Абубахриева Мукарам - 1983 года рождения, главный балетмейстер
Аскарова Асель - 1992 года рождения, солистка балета
Атымтаева Туймехан - 1955 года рождения, актриса, заслуженный деятель Казахстана
Ахметов Адил - 1984 года рождения, актер
Ашимов Асанали - 1937 года рождения, народный артист СССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии
Аширбекова Роза - 1938 года рождения, народная артистка Казахстана
Байбосынов Кайрат - 1950 года рождения, лауреат Государственной премии
Байсеитова Раушан - 1947 года рождения, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии
Дуйсекеев Кенес - 1946 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»
Еркимбеков Жексембек - 1930 года рождения, заслуженный деятель Казахстана
Жаманбаев Базаргали - 1942 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии
Журавлев Николай - 1926 года рождения, скульптор
Имашева Баян - 1941 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана
Каленбаева Меруерт - 1939 года рождения, кобызистка, профессор, заслуженная артистка Казахстана
Кастеева Зарема - 1947 года рождения, балерина, народная артистка Казахстана
Клушкин Юрий - 1937 года рождения, народный артист Казахстана
Косыбаева Тамара - 1928 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана
Кузембай Сара - 1937 года рождения, музыковед-ученый, заслуженный деятель Казахстана
Малибеков Жандарбек - 1942 года рождения, архитектор, автор Государственного Герба Республики Казахстан
Мышбаева Нукетай - 1936 года рождения, народная артистка Казахстана, кавалер ордена «Парасат»
Нусипжанов Нургали - 1937 года рождения, певец, народный артист Республики Казахстан
Обаев Есмукан - 1941 года рождения, народный артист Казахстана, кавалер ордена «Парасат»
Омарханова Рымкеш - 1939 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Құрмет»
Оразбаев Сабит - 1936 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии
Померанцев Юрий - 1923 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии
Разиева Гульвира - 1936 года рождения, народная артистка Казахстана
Садуахасов Дамир - 1988 года рождения, солист оперы
Сакиева Кулаш - 1920 года рождения, народная артистка Казахстана
Сарыкулова Гульшара - 1925 года рождения, искусствовед
Тасыбекова Торгын - 1938 года рождения, народная артистка Казахстана
Тастанбеков Кума н -1945 года рождения, народный артист Казахстана
Тебенихин Амир - 1977 года рождения, пианист, заслуженный деятель Казахстана
Тен Ирина - 1992 года рождения, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»
Тогузаков Ерболат - 1948 года рождения, актер
Тулегенова Бибигуль - 1929 года рождения, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии
Турунтаев Руслан - 1998 года рождения, скрипач
Тыныштыгулова Сара - 1942 года рождения, народная артистка Казахстана
Уалиханов Шота - 1932 года рождения, архитектор, лауреат Государственной премии
Утекешева Меруерт - 1951 года рождения, актриса театра и кино, заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»
Хасангалиев Ескендир - 1940 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии
Шарипова Замзагуль - 1931 года рождения, народная артистка Казахстана
Школьный Арий - 1926 года рождения, живописец, заслуженный деятель искусства Казахстана
Шотабаев Медет - 1986 года рождения, оперный певец, заслуженный деятель Казахстана
Фото с сайта 24.kz
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