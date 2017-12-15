Опубликован полный список лауреатов госстипендии в области культуры

Нурсултан Назарбаев подписал указ о присуждении государственных стипендий в области культуры.

Президент Казахстана подписал указ о присуждении государственных стипендий Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры в 2017 году. Об этом Zakon.kz сообщает со ссылкой на Акорду.

Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры в 2017 году.

Деятели литературы

Абдиков Толен - 1942 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии

Айткожина Марфуга - 1936 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии

Ахметова Кулаш - 1946 года рождения, поэтесса, кавалер ордена «Құрмет»

Ашимов Аким (Аким Тарази) - 1933 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии

Аширов Ахметжан - 1938 года рождения, писатель-драматург, кавалер ордена «Құрмет»

Байгут Мархабат - 1945 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»

Бахтыгереева Акуштап - 1944 года рождения, поэтесса, заслуженный деятель Казахстана

Бодаубай Болат - 1940 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана

Будешулы Жаркен - 1944 года рождения, поэт

Гаркавец Александр - 1947 года рождения, ученый-тюрколог, общественный деятель

Досанов Сабит - 1940 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии

Дуйсенов Жамбыл - 2004 года рождения, поэт

Елеукенов Шерияздан -1929 года рождения, критик, лауреат Государственной премии

Жолдасбеков Мырзатай - 1937 года рождения, государственный и общественный деятель

Идрисов Абильфаиз - 1930 года рождения, писатель

Исабаев Нуртас - 1954 года рождения, поэт

Кыдырханулы Уакап - 1932 года рождения, писатель

Муртаза Шерхан - 1932 года рождения, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии

Мырзахметов Мекемтас - 1930 года рождения, литературовед, ученый, лауреат Государственной премии

Ниязбек Рапильбек - 1943 года рождения, поэт, заслуженный деятель Республики Казахстан

Нурмагамбетов Тынымбай - 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена «Құрмет»

Нурпеисов Абдижамил - 1924 года рождения, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии СССР

Оразбаев Иранбек - 1947 года рождения, поэт, лауреат Государственной премии

Оспан Сейфолла - 1938 года рождения, писатель, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Рамазан Думан - 1967 года рождения, писатель

Раш Мынбай - 1930 года рождения, писатель

Салгараулы Қойшыгара - 1939 года рождения, писатель, ученый, лауреат Государственной премии

Сараев Анес -1937 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии

Сулейменов Олжас -1936 года рождения, поэт, лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации

Чернова Надежда - 1947 года рождения, поэтесса

Деятели искусства

Абдулина Айша - 1916 года рождения, народная артистка Казахстана

Абильгазина Айнура - 1986 года рождения, солистка балета

Абубахриева Мукарам - 1983 года рождения, главный балетмейстер

Аскарова Асель - 1992 года рождения, солистка балета

Атымтаева Туймехан - 1955 года рождения, актриса, заслуженный деятель Казахстана

Ахметов Адил - 1984 года рождения, актер

Ашимов Асанали - 1937 года рождения, народный артист СССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии

Аширбекова Роза - 1938 года рождения, народная артистка Казахстана

Байбосынов Кайрат - 1950 года рождения, лауреат Государственной премии

Байсеитова Раушан - 1947 года рождения, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии

Дуйсекеев Кенес - 1946 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»

Еркимбеков Жексембек - 1930 года рождения, заслуженный деятель Казахстана

Жаманбаев Базаргали - 1942 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии

Журавлев Николай - 1926 года рождения, скульптор

Имашева Баян - 1941 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана

Каленбаева Меруерт - 1939 года рождения, кобызистка, профессор, заслуженная артистка Казахстана

Кастеева Зарема - 1947 года рождения, балерина, народная артистка Казахстана

Клушкин Юрий - 1937 года рождения, народный артист Казахстана

Косыбаева Тамара - 1928 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана

Кузембай Сара - 1937 года рождения, музыковед-ученый, заслуженный деятель Казахстана

Малибеков Жандарбек - 1942 года рождения, архитектор, автор Государственного Герба Республики Казахстан

Мышбаева Нукетай - 1936 года рождения, народная артистка Казахстана, кавалер ордена «Парасат»

Нусипжанов Нургали - 1937 года рождения, певец, народный артист Республики Казахстан

Обаев Есмукан - 1941 года рождения, народный артист Казахстана, кавалер ордена «Парасат»

Омарханова Рымкеш - 1939 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Құрмет»

Оразбаев Сабит - 1936 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии

Померанцев Юрий - 1923 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии

Разиева Гульвира - 1936 года рождения, народная артистка Казахстана

Садуахасов Дамир - 1988 года рождения, солист оперы

Сакиева Кулаш - 1920 года рождения, народная артистка Казахстана

Сарыкулова Гульшара - 1925 года рождения, искусствовед

Тасыбекова Торгын - 1938 года рождения, народная артистка Казахстана

Тастанбеков Кума н -1945 года рождения, народный артист Казахстана

Тебенихин Амир - 1977 года рождения, пианист, заслуженный деятель Казахстана

Тен Ирина - 1992 года рождения, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»

Тогузаков Ерболат - 1948 года рождения, актер

Тулегенова Бибигуль - 1929 года рождения, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии

Турунтаев Руслан - 1998 года рождения, скрипач

Тыныштыгулова Сара - 1942 года рождения, народная артистка Казахстана

Уалиханов Шота - 1932 года рождения, архитектор, лауреат Государственной премии

Утекешева Меруерт - 1951 года рождения, актриса театра и кино, заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»

Хасангалиев Ескендир - 1940 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии

Шарипова Замзагуль - 1931 года рождения, народная артистка Казахстана

Школьный Арий - 1926 года рождения, живописец, заслуженный деятель искусства Казахстана

Шотабаев Медет - 1986 года рождения, оперный певец, заслуженный деятель Казахстана

Фото с сайта 24.kz