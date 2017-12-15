Казахстан и Катар расширяют торговое и инвестиционное сотрудничество

В рамках бизнес-форума казахстанская делегация представила инвестиционные проекты Казахстана, а также презентовала потенциал экспорта казахстанской продукции.

В рамках состоявшегося 14 декабря 2017 года в Дохе (Государство Катар) Казахстанско-Катарского инвестиционного бизнес-форума подписан Меморандум между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Катара о создании Делового совета. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера РК.

Организаторами бизнес-форума от казахстанской стороны выступили министерство по инвестициям и развитию РК, НПП РК «Атамекен», Внешнеторговая палата Казахстана при поддержке Посольства Республики Казахстан в Катаре, от катарской стороны — Торгово-промышленная палата Катара.

В рамках бизнес-форума казахстанская делегация представила инвестиционные проекты Казахстана, а также презентовала потенциал экспорта казахстанской продукции (в том числе сельскохозяйственной и пищевой, учитывая, что до 90% продуктов поставляется в Катар из-за рубежа).

Также казахстанская делегация приняла участие в выставке «Сделано в Катаре», которая проводится под патронажем Эмира Катара, где была представлена национальным стендом.

На полях выставки был подписан Меморандум между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Катара о создании Делового совета между Республикой Казахстан и Государством Катар, целью которого является развитие торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Также в рамках форума состоялась двусторонняя встреча вице-министра по инвестициям и развитию РК Е. Хаирова с министром экономики и торговли Катара — сопредседателем катарской части МПК Шейхом Ахмед бин Джассим аль-Тани. В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего экономического сотрудничества. Были предложены пути развития торгового партнерства между двумя странами. Катарской стороне представлены инвестиционные возможности, меры государственной поддержки для совместной реализации инвестпроектов на территории РК в таких потенциальных отраслях как АПК, энергетика, инфраструктура, транспортно-логистические проекты.

Кроме того, катарская сторона выразила заинтересованность в участии программе приватизации и ГЧП.

В рамках Казахстанско-Катарского бизнес-форума состоялась встреча вице-министра по инвестициям и развитию РК Е. Хаирова с президентом группы компаний «Alfardan Group» Омаром Аль-Фарданом.

Группа компаний «Alfardan Group» считается одной из ведущих семейных конгломератов в регионе Персидского Залива. Компания «Alfardan Group» ориентирована на стандарты премиум-сервиса, создания новых направлений в своем разнообразном портфолио, который стал включать предприятия в области ювелирных изделий, обмена валюты, недвижимости, продажи автомобилей, гостиничного и ресторанного бизнеса, отраслей, связанный с морской промышленностью и инвестициями. Руководству компании были представлены меры государственной поддержки по привлечению инвестиции, ряд перспективных проектов, а также компания приглашена к участию программе приватизации. «Alfardan Group» выражает огромную заинтересованность в развитии своей деятельности в таких отраслях как строительство туристических объектов, инвестиций в сервисные услуги, а также развитие логистических инфраструктур на территории РК.

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