Назарбаев обратился к казахстанцам

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном приеме по случаю празднования Дня Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил присутствующих и весь народ Казахстана с национальным праздником - Днем Независимости.

- Этот день неизменно приносит чувства неподвластные времени – особое сочетание гордости, радости и волнения, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за годы независимости наша страна не просто добилась быстрого подъема, но и создала прочную платформу для устойчивого развития в будущем.

- Сформировался класс предпринимателей, которого прежде не было в нашей истории. Более 1,2 миллиона казахстанцев имеют свое дело, которое обеспечивает четверть всего национального дохода, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана отметил, что программа «Нурлы жол» стала эффективным антикризисным решением, обеспечившим инфраструктурный задел на будущее.

- Когда подули суровые ветра, мы строили не заборы, а мельницы. За 7 лет появилось 24 новых сектора обрабатывающей промышленности. Эффект программы индустриально-инновационного развития измеряется не объектами, а целыми отраслями, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства сделал особый акцент на успехе экономических преобразований, которые стали залогом усиления социальной функции государства.

- Численность населения нашей страны впервые в истории перевалила за отметку 18 миллионов, коэффициент рождаемости вырос в полтора раза. Казахстан в этом году вышел на четвертое место в мире по охвату начальным образованием. Продолжительность жизни выросла на 4,5 года и составила 72,5 года. Для более 1,1 миллиона семей стало реальностью собственное жилье, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на достижениях Казахстана на международной арене.

- Наша столица провела международную выставку ЭКСПО. Только за нынешний год Казахстан принял всемирную Универсиаду, исторический саммит ШОС, первый саммит ОИС по науке и технологиям, межсирийские мирные переговоры. С января 2018 года наша страна принимает председательство в Совете Безопасности ООН, - сказал Глава государства.

Обращаясь к присутствующим, Президент Казахстана особо отметил встречу с участниками проекта «100 новых лиц» и подчеркнул, что главной ценностью Независимости являются люди.

- Эти люди выбрали себе девиз – не требовать от государства, а предлагать свои идеи, творческую энергию, упорный труд. Это и есть живой манифест нашего успеха! Это и есть поколение Независимости, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства определил переход от количественного роста к качественным изменениям важным условием вхождения в 30-ку самых развитых стран.

- Укрепив Казахстан как состоявшееся государство, мы приступили к всеобъемлющей модернизации, к созданию нового качества Независимости Казахстана. Для этого мы запустили политическую, экономическую и духовную модернизацию, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на реализации программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру».

- В этом году всем народом мы отметили 100-летие Алашорды. Приняли судьбоносное решение по переходу казахского алфавита на латинскую графику. Переход на латиницу имеет свою глубокую историческую логику. Это не только исполнение мечты наших предков, но и путь в будущее для грядущих поколений, - сказал Глава государства.

В завершение выступления Президент Казахстана еще раз поздравил всех присутствующих с Днем Независимости и отметил, что основным залогом успеха нашей страны является политическая стабильность, неизменная поддержка курса, проводимого во благо общества и единства народа.

- Я хочу поблагодарить всех казахстанцев – за ваше доверие, которое придало мне силы осуществить все преобразования, за ваше искреннее участие и самоотверженные усилия, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Фото с сайта akorda.kz