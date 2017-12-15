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Шукеев назначен заместителем премьер-министра РК

15 декабря 2017, 20:14

Мырзахметов освобожден от должности.

15 декабря указом президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Аскар Исабекович Мырзахметов был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства Умирзак Естаевич Шукеев назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром сельского хозяйства Республики Казахстан

Фото с сайта sk.kz


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