Шукеев назначен заместителем премьер-министра РК
Мырзахметов освобожден от должности.
15 декабря указом президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Аскар Исабекович Мырзахметов был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Указом Главы государства Умирзак Естаевич Шукеев назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром сельского хозяйства Республики Казахстан
Фото с сайта sk.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.