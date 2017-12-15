Дастин Хоффман уронил полотенце перед 16-летней и заставил ее делать массаж ног
Ранее о приставаниях Хоффмана поведали еще три женщины.
На сексуальные домогательства со стороны актера Дастина Хоффмана пожаловались еще три женщины. Одной из них, Кори Томас, на момент инцидента было 16 лет, пишет Variety.
В 1980 году девушка дружила с одноклассницей Кариной — дочерью Хоффмана. Актер был разведен с ее матерью и жил в отеле рядом с их домом. Однажды Томас гуляла с подругой и ее отцом. Она утверждает, что родители должны были подобрать ее вечером, и Хоффман предложил подождать их в гостиничном номере. Когда все трое пришли туда, выяснилось, что Карине нужно идти домой, чтобы делать уроки. «Она ушла, и я осталась с ним в номере наедине», — рассказала Томас.
Хоффман принял душ, после чего вышел к девочке в одном полотенце и «уронил» его. «Он стоял передо мной голый. Я была шокирована. Это был первый раз, когда я увидела голого мужчину. Я не знала, что делать. И он наслаждался этим, наслаждался тем, что он голый», — подчеркнула Томас.
По ее словам, после этого актер надел халат и попросил девочку помассировать ему ноги. Томас согласилась, поскольку «не понимала, что могла отказаться». «Он повторял: "Я голый. Хочешь посмотреть?"» — добавила женщина. Она объяснила, что не рассказывала об инциденте из-за стыда.
Среди других обвинителей Хоффмана — Мелисса Кестер, встретившаяся с актером во время озвучки фильма «Иштар». Он попросил ее зайти в комнату для записи. «Он, может, и флиртовал, но это не казалось чем-то непристойным, потому что в студии был мой парень», — поведала женщина.
Во время записи, по словам Кестер, Хоффман схватил ее и незаметно залез к ней в трусы: «Он засунул пальцы прямо в меня. Самое ужасное, что в тот момент я не знала, что делать. Я просто застыла». Девушка боялась, что произойдет нечто страшное, если ее парень или второй человек в студии узнают о происходящем. Это продолжалось около 20 секунд, после чего она ушла в ванную, где долго плакала. Своему парню она так ничего и не рассказала.
Третья женщина, пожелавшая не раскрывать своего имени, заявила, что Хоффман засунул ей во влагалище пальцы, когда они ехали со съемок. В машине при этом находились члены съемочной группы. После этого он пригласил ее домой, где якобы принудил к оральному сексу.
Ранее о приставаниях Хоффмана поведали еще три женщины. Первой об этом заговорила блогер Анна Грэм Хантер, по словам которой актер домогался ее в 1985 году, когда ей было 17 лет. С аналогичными обвинениями позже выступила сценарист и продюсер Венди Рисс, а затем — актриса Кэтрин Россеттер, заявившая, что артист хватал ее за грудь.
Фото: Dennis Van Tine / ZumaPress / Globallookpress.com. Источник: Лента.ру
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