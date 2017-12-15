Назначен день свадьбы принца Гарри

Свадьба британского принца Гарри и его невесты, американской актрисы Меган Маркл, назначена на 19 мая будущего года. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца - официальной резиденции принца Гарри и его брата принца Уильяма, герцога Кэмбриджского.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.



Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 декабря 2017 г.

Церемония бракосочетания пройдет в часовне святого Георгия в королевском замке Виндзор.

Помолвка Гарри и Меган Маркл состоялась в начале ноября.

Принцу Гарри 33 года. Он пятый в очереди на британский престол. Маркл 36 лет. Известность она получила благодаря роли в американском телесериале Suits.

Меган Маркл ранее получила приглашение отпраздновать рождество с королевской семьей в поместье в Норфолке. Это нарушение традиции - ранее невестам и женихам членов королевской семьи такие приглашения не поступали.

Фото АР