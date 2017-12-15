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Назначен день свадьбы принца Гарри

15 декабря 2017, 20:24

Меган Маркл станет членом королевской семь весной 2018 года.

Свадьба британского принца Гарри и его невесты, американской актрисы Меган Маркл, назначена на 19 мая будущего года. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца - официальной резиденции принца Гарри и его брата принца Уильяма, герцога Кэмбриджского.

Церемония бракосочетания пройдет в часовне святого Георгия в королевском замке Виндзор.

Помолвка Гарри и Меган Маркл состоялась в начале ноября.

Принцу Гарри 33 года. Он пятый в очереди на британский престол. Маркл 36 лет. Известность она получила благодаря роли в американском телесериале Suits.

Меган Маркл ранее получила приглашение отпраздновать рождество с королевской семьей в поместье в Норфолке. Это нарушение традиции - ранее невестам и женихам членов королевской семьи такие приглашения не поступали.

Фото АР


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