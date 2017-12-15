В WhatsApp обнаружились неожиданные проблемы

Пользователи сервиса WhatsApp для Windows Phone пожаловались на проблемы с голосовыми сообщениями. Они сообщили, что столкнулись с невозможностью загрузить сообщения, которые были получены с помощью службы.

При этом, как уточняет портал MSpoweruser, запись и отправка происходит нормально.

Из-за этого рейтинг WhatsApp падает: пользователи начали активно оценивать приложение в одну звезду.

Поддержка мессенджера для Windows Phone 8 прекратится 31 декабря 2017 года. Не исключено, что причиной проблем с голосовыми сообщениями стало последнее обновление, в котором могут содержаться баги, пишет РГ.