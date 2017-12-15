В Атырау прошел праздничный концерт ко Дню Независимости

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев поздравил собравшихся с Днем Независимости и отметил, что за годы Независимости Казахстан стал успешной и процветающей страной.

В ходе мероприятия 35 государственных служащих и общественных деятелей были награждены приказом президента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Орденом "Парасат" был награжден профессор кафедры казахского языка и литературы Кадыр Жусуп, ордена "Курмет" удостоились 5 представителей из разных сфер, внесших значимый вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона.

Также орденами, медалями различной степени, а также почетными грамотами были отмечены лучшие представители своей отрасли - нефтегазовой сферы, культуры, образования, науки, медицины, спорта.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев поздравил собравшихся с Днем Независимости и отметил, что за годы Независимости Казахстан стал успешной и процветающей страной.

- В мире насчитывается более 1500 национальностей и лишь у 195 из них есть свое государство. 26 лет назад Казахстан обрёл независимость. Мы прошли через сложный переходный период благодаря мудрой и взвешенной политике главы нашего государства. На сегодняшний день наша страна входит в число успешно развивающихся государств, - сказал Нурлан Ногаев в своем поздравительном выступлении.

В продолжение мероприятия гостям был представлен праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов Атырауской области.