16 декабря 1991 года. Как 26 лет назад страна прожила этот самый важный день

Самый важный шаг для любого государства – обретение суверенитета. Для Казахстана это историческое событие навсегда связано с 16-м декабря 1991 года, когда Верховный Совет провозгласил государственную независимость нашей республики. С тех самых пор 16 декабря – национальный праздник для всей нашей страны и для каждого казахстанца в отдельности. Тогда, в 91-м, пресса написала об этом историческом событии позже – 17-го, 18-го… Но многие из нас до сих пор отчётливо помнят, как узнали об обретении самой главной ценности страны – суверенитете. А у многих в то время происходили важные события в жизни.

Так, эти исторические дни никогда не забудет известная казахстанская актриса Рахилям Машурова, она тогда получила звание Заслуженной артистки Казахской ССР. Также Жанна Айдарханова, которая стала обладательницей титула «Мисс Шёлковый путь-91» и получила в подарок автомобиль «Москвич». В это же время миллионный житель Алма-Аты Бауржан Кадырсизов отмечал своё 10-летие.

Чтобы узнать, чем в те дни жила страна, корреспондент Первого канала Евразия Шолпан Елеусизова не только поговорила с людьми – свидетелями важного для всех нас события, но и провела экскурс в историю. В специальном репортаже «Независимость. Хроника событий» съемочная группа итоговой информационно-аналитической программы «Аналитика» узнала, как страна прожила этот самый важный день.

А именно - прочла газеты, датированные 16-м декабря 91-го года. Заглянула в библиотеку, которая как раз в те дни переименовалась из Пушкинки в Национальную библиотеку Республики Казахстан. Все основные события того периода времени в силу обстоятельств происходили в Алма-Ате – на тот момент первой столице нового суверенного государства, городе-колыбели нашей независимости. Однако и другие города Казахстана в этот день не остались в стороне от исторического этапа в жизни страны.

Какими важными событиями по всему Казахстану была отмечена дата - 16 декабря 1991 года – день обретения Независимости Республики Казахстан, мы узнаем в воскресенье, 17 декабря, в программе «Аналитика» на Первом канале Евразия, в 20.00.