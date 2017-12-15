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Тройное убийство в ЗКО: обвиняемый получил пожизненный срок

15 декабря 2017, 21:50

Мужчина будет отбывать срок в колонии особого режима.

В Уральске вынесли приговор по громкому делу об убийстве двух женщин и трехлетнего ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

На скамье подсудимых — 24-летний Адилет Камалиев. В своих признательных показаниях он рассказал, что совершил убийство из чувства ревности.

"Камалиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 ч. 2 УК РК — " Умышленное убийство двух и более лиц". Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима. Осужденный должен выплатить в казну государства 1,6 миллиона тенге, которые были потрачены на проведение экспертизы", — зачитал приговор судья Ермаханов.

Суд в качестве смягчающих обстоятельств не принял во внимание, что у Камалиева остались двое детей, поскольку в законном браке он не состоит. Родственники одной из убитых девушек остались довольны приговором.

Трагедия произошла 4 сентября в поселке Зачаганск. Камалиев нанес около 20 ранений каждой жертве (две девушки и маленький ребенок) после чего поджег дом и скрылся. В тот же день его задержали полицейские.

фото с сайта mgorod.kz


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