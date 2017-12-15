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Аэропорт Шымкента закрыли из-за тумана

15 декабря 2017, 22:12

Прилет и вылет некоторых рейсов будет осуществляться из Тараза.

Густой туман стал причиной закрытия аэропорта в Шымкенте. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на публикацию комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК в Facebook.

Аэропорт закрыт 15 декабря с 16.00.

"За 15 декабря в/из аэропорта г.Шымкент было отменено 14 рейсов (вылет/прилет) и задержано 3 рейса (вылет/прилет). Закрытие аэропорта осуществляется в соответствии требований по безопасности полётов. В настоящее время горизонтальная видимость составляет 300 м и вертикальная составляет 50 м", — говорится в сообщении.

Отмененные рейсы авиакомпании SCAT из/в Шымкент частично выполняются из/в Тараз. Авиакомпания отправляет пассажиров в Тараз на автобусах.

Улучшение видимости прогнозируется в 11.00 16 декабря.

Фото с сайта aeroport.kz


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