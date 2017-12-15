Полиция застрелила человека с ножом в аэропорту Амстердама
Из здания аэропорта выведены все люди.
Сотрудники голландской военной полиции застрелили в столичном аэропорту Нидерландов Схипхол человека с ножом, который вел себя угрожающе. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает ТАСС.
По словам очевидцев, из здания аэропорта выведены все люди, железнодорожное сообщение с воздушной гаванью приостановлено.
Фото с сайта wikipedia.org
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.