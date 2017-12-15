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Полиция застрелила человека с ножом в аэропорту Амстердама

15 декабря 2017, 22:28

Из здания аэропорта выведены все люди.

Сотрудники голландской военной полиции застрелили в столичном аэропорту Нидерландов Схипхол человека с ножом, который вел себя угрожающе. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает ТАСС.

По словам очевидцев, из здания аэропорта выведены все люди, железнодорожное сообщение с воздушной гаванью приостановлено.

Фото с сайта wikipedia.org


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