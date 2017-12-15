"Кайрат" в шестой раз подряд выиграл Кубок Казахстана по футзалу

Алматинский "Кайрат" победил рудненский "Аят" в финале Кубка Казахстана по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила 15 декабря и завершилась со счетом 4:0. В этом году турнир принимал Рудный.

Бронзовым призером Кубка Казахстана стал "Актобе", который обыграл "Жетысу" - 4:1. С подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.

Отметим, что "Кайрат" выиграл Кубок Казахстана в 13-й раз в истории и шестой сезон подряд. Серия алматинцев началась в 2012 году. В последний раз Кубок уезжал не в Алматы в 2011 году, когда его выиграл карагандинский "Тулпар", который сейчас уже прекратил существование.

Кубок РК по футзалу

Финал

Аят - Кайрат 0:4

Голы: Тайнан - Да Силва, 1 (0:1); Тайеби - Таебибидголи, 8 (0:2); Алешандре - Фариа, 34 (0:3); Дрот, 36 (0:4)

Фото пресс-службы "Кайрата"