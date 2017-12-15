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В Египте в результате крушения учебного самолета погибли три человека

15 декабря 2017, 22:33

По данным министерства гражданской авиации страны, у летательного аппарата возникли технические неполадки

Три человека погибли в пятницу в результате крушения легкого двухмоторного самолета Beechcraft-58 в Египте. Об этом сообщило министерство гражданской авиации страны, передает ТАСС.

По его данным, летательный аппарат выполнял тренировочный полет к северу от озера Карун, расположенного на территории Файюмского оазиса, когда у него возникли технические неполадки. Пилот попытался совершить экстренную посадку в пустынной местности неподалеку от пригорода Каира, однако самолет разбился.

На борту находились инструктор и двое стажеров. Начато расследование инцидента.

Фото с сайта stroimsamolet.ru


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