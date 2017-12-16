"Сарыарка" одержала сокрушительную победу в Воронеже

15 декабря казахстанский хоккейный клуб "Сарыарка" провел свой третий матч выездной серии игр регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz

Карагандинцы встретились с одним из аутсайдеров турнирной таблицы ВХЛ - воронежским "Бураном". До игры в активе соперника было 22 балла после 31 матча чемпионата.

В рамках Высшей лиги команды встречались 11 раз, и в 10 матчах победителем противостояния выходила "Сарыарка". Правда, в прошлом сезоне "Бурану" было засчитано техническое поражение, в связи с тем, что команда из-за финансовых проблем не смогла продолжать участие в чемпионате. В этом сезоне на домашнем льду карагандинцы смогли одержать волевую победу над "ураганными" по буллитам (2:1).

Матч с "Сарыаркой" для воронежцев стал третьим по счёту в рамках домашней серии. До этой встречи "Буран" потерпел два поражения от "Зауралье" в овертайме (4:5), и в основное время от тюменского "Рубина" (2:4). Стоит отметить, что это было уже четвертое поражение кряду воронежской команды. И буквально вчера, 14 декабря, стало известно, что в тренерском штабе воронежского "Бурана" произошли изменения. Решением руководства клуба и областной федерации хоккея на должность главного тренера команды был назначен Сергей Воронов. А Евгений Федоров, Александр Трофимов и Михаил Бирюков остаются в тренерском штабе в качестве помощников.

Сегодняшний матч завершился с внушительным перевесом в пользу казахстанцев. На конец первого периода счет был равным - 1:1. Второй период результатов не принес, а в третьем отечественные хоккеисты начали играть в полную силу: Даниил Ердаков (97) успешно пробил по воротам. Спустя минуту забил Айрат Зиазов. Его тут же поддержал Сергей Тополь, и счет стал 4:1. На 52 минуте пятую шайбу в ворота соперника загнал Кирилл Тамбиев. Финальную точку поставил Дмитрий Желнеровский, забив шестую шайбу в последние минуты игры.

Хоккейный клуб "Буран" Воронеж был основан в 1977 году. Команда выступает в Чемпионате Высшей хоккейной лиги с сезона 2012-2013.

/Лидеры команд "Буран" - "Сарыарка"/

Бомбардиры: Дьяченко Владимир 15 (5+10) - Зиазов Айрат 22 (10+12).

Снайперы: Коротеев Денис 12 (7+5) - Зиазов Айрат 22 (10+12).

Вратари: Заливин Александр (18 матчей, 4 победы, КН 3.83, %ОБ 88.8. И «0» 1) - Гелашвили Георгий (19 матчей, 9 побед, КН 1.69, %ОБ 93.9. И «0» 3).

Место проведения: г. Воронеж, ЛДС "Юбилейный"

Главные судьи: Вадим Тихомиров, Андрей Свиргун

Линейные судьи: Дмитрий Шадрин, Владислав Казимиров

Статистика матча: Броски: 31-25 ; Броски в створ: 24-23 ; Голы: 1-6 ; Вбрасывания: 32-23 ; Штраф: 12-14