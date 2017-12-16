Экскаватор поехал спасать бульдозер и был уничтожен ракетой

Эти события произошли в районе Пальмиры в мае 2017 года.

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как боевики «Исламского государства» (организация запрещена в РК) уничтожают экскаватор сирийской армии, пытающийся потушить пострадавший от попадания другой ракеты бульдозер. Ролик опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Уточняется, что эти события произошли в районе Пальмиры в мае этого года. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Directorate 4 отмечает, что бульдозеры и экскаваторы занимают важное место среди техники у всех сторон конфликта в Ираке и Сирии. «С их помощью очень легко сделать простейшие фортификационные сооружения: валы и рвы, способные защитить от наступающего врага», — объясняют авторы канала.

Источник: Лента.ру