Сборная Казахстана по хоккею уступила Беларуси
16 декабря 2017, 01:03
Счет составил 3:0.
В товарищеском матче, состоявшемся в Молодечно, сборная Казахстана уступила Беларуси, пропустив три безответные шайбы, пишет sports.kz.
Беларусь - Казахстан 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 - 24:47 Воробей (Павлович, Туркин).
В большинстве 2:0 - 35:17 Гаврус (Павлович).
В равенстве 3:0 - 58:00 Боярчук (Буйницкий).
В равенстве в пустые ворота.
Вратари: Трус - Крамарь.
Фото с сайта sports.kz
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