Казахстанская команда «Спарта Номад» стала чемпионом высшей лиги КВН

Казахстанцы сражались за победу с четырьмя командами из России.

Казахстанская команда "Спарта Номад" из Астаны стала чемпионом высшей лиги КВН, пишет Today.kz.

После двух раундов основная борьба развернулась между казахстанскими КВНщиками и ярославской "Радио Свобода". Оба коллектива имели по 9,3 балла. У "Плюшек" из Твери - 9,2 балла, "Раисы" набрали 9 баллов.

После конкурса "Стэм" казахстанцы уступали ярославской команде 0,1 балла. В решающем конкурсе казахстанцы смогли обойти "Радио Свобода"

Финал игры прошел в зале Центрального театра российской армии в Москве.

Астанинская "Спарта Номад" сражалась за победу с четырьмя командами из России: "Радио Свобода" (Ярославль), "Раисы" (Иркутск), Сборная Большого Московского Государственного Цирка (Москва), "Плюшки" (Тверь).

Фото из открытых источников