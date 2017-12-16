В этот день по всей республике проходят массовые народные гуляния.

Сегодня казахстанцы отмечают День Независимости - главный национальный праздник, передает Zakon.kz.

Согласно Закону "О праздниках", он отмечается 16 и 17 декабря. А в этом году из-за того, что праздничные дни совпали с выходными, произошел перенос дат, и казахстанцы отдыхают сразу четыре дня подряд – 16, 17, 18 и 19 декабря.

Союз Советских Социалистических Республик распался в декабре 1991 года. Входившие в состав союзные республики образовали самостоятельные, независимые, суверенные государства.

Решение о переименовании Казахской Советской Социалистической Республики в Республику Казахстан было принято 10 декабря 1991 года на сессии Верховного Совета Республики.

16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял Закон «О независимости и государственном суверенитете Республики».

В преддверии праздника, как правило, награждают выдающихся граждан Казахстана - деятелей культуры, искусства, спорта, политики. Нередко объявляются «праздничные амнистии» людям, единожды преступившим закон (в основном, по неумышленным и нетяжким преступлениям, а также женщинам и несовершеннолетним осуждённым). Во многих населённых пунктах страны проводятся праздничные мероприятия и концерты. Также традиционными стали салюты и фейерверки в честь обретения независимости

Коллектив портала Zakon.kz поздравляет всех казахстанцев с 26-летием Независимости Республики Казахстан.

Фото с сайта akorda.kz