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Ричард Гир сделал предложение молодой журналистке - СМИ

16 декабря 2017, 06:57

Сильве 34 года, она моложе актера в два раза.

Американский актёр Ричард Гир, похоже, сделал предложение девушке, которая вдвое его моложе, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.

По некоторым данным, его предполагаемой невестой стала журналистка и общественный деятель Алехандра Сильва Фридланд.

Поводом для появления информации стала совместная фотография Гира и Сильвы. На фото на безымянном пальце 34-летней женщины заметили кольцо, «очень похожее на обручальное».

Отметим, 68-летний актёр был женат уже дважды. Сначала на супермодели Синди Кроуфорд, а потом на актрисе Кэри Лоуэлл.

Сообщается, что во время второго брака он уже встречался с Сильвой.


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