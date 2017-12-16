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Взрыв на складе пиротехники прогремел в Мексике

16 декабря 2017, 07:08

На месте происшествия работают спасательные бригады и эксперты.

По меньшей мере четыре человека погибли и пять получили ранения в результате взрыва на складе пиротехники в Мехико, пишет «Белта»

Инцидент произошел в муниципалитете Хилотепек. В результате взрыва разрушены не менее шести зданий и сооружений.

На месте происшествия работают спасательные бригады и эксперты. Точные причины трагедии установит специальная комиссия.

Фото с сайта belta.by


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