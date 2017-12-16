Взрыв на складе пиротехники прогремел в Мексике
На месте происшествия работают спасательные бригады и эксперты.
По меньшей мере четыре человека погибли и пять получили ранения в результате взрыва на складе пиротехники в Мехико, пишет «Белта»
Инцидент произошел в муниципалитете Хилотепек. В результате взрыва разрушены не менее шести зданий и сооружений.
На месте происшествия работают спасательные бригады и эксперты. Точные причины трагедии установит специальная комиссия.
Фото с сайта belta.by
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