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«Привидение» погуляло по старинному дому и попало на видео

16 декабря 2017, 07:14

Ранее в здании, где производилась съемка, размещался госпиталь.

Владелец исторической усадьбы, расположенной в английском графстве Кент, утверждает, что ему удалось заснять привидение. На видео видно, как блеклая белая фигура входит в дом через стеклянные двери. Далее в течение минуты полупрозрачная субстанция неизвестного происхождения неоднократно мелькает перед камерой, пишет Daily Star.

Ранее в здании, где производилась съемка, размещался госпиталь. Собственник дома Стефан Ли установил камеру в гостиной на первом этаже, чтобы наблюдать за своими собаками.

«Вообще я скептик, поэтому много думал о том, что же еще это могло быть, — рассказал Ли изданию. — Но двери гостиной ведут в огороженный сад, так что вариантов немного».

Российские аналитики летом 2016 года опубликовали статистические данные о квартирах с привидениями в Москве. По их оценке, самое дешевое жилье, где, по утверждениям собственников, наблюдается паранормальная активность, стоит семь миллионов рублей (39 853 385 тг).

Источник: Лента.ру. Фото: скриншот видео


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