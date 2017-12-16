С Днем независимости Казахстан поздравил Google
Поисковик разработал новый дудл в честь праздника нашей страны.
В честь Дня независимости Республики Казахстан главная страничка одного из самых популярных поисковиков в мире Google оформлена в национальном стиле, сообщает Zakon.kz.
Каждый день поисковик радует пользователей интересными дудлами на различные темы - годовщины, события, праздники. За многие годы их собралось больше тысячи. Полный архив можно посмотреть на сайте.
Дудл – это видоизмененный логотип Google, который обычно напоминает о важных событиях.
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